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«Стала более разносторонней». Йович — о победе на «пятисотнике» в Гвадалахаре

«Стала более разносторонней». Йович — о победе на «пятисотнике» в Гвадалахаре
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16-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович прокомментировала победу на турнире WTA-500 в Гвадалахаре, Мексика. В финале она обыграла соотечественницу Питон Стирнс со счётом 6:4, 6:2.

Гвадалахара. Финал
20 сентября 2026, воскресенье. 02:05 МСК
Питон Стирнс
60
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Ива Йович
16
США
Ива Йович
И. Йович

«Это потрясающе — снова оказаться здесь, в финале, с этим прекрасным трофеем и этим сомбреро. Мне здесь очень нравится. Вы, ребята, подарили мне столько энергии. Больше всего мне нравится общение с публикой, поэтому огромное спасибо вам за то, что вы здесь.

Просто довольна прогрессом, которого добилась за этот год. Думаю, я показала, что стала более разносторонней, чем была в это же время в прошлом году», — приводит слова Йович пресс-служба WTA.

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