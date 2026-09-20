«Стала более разносторонней». Йович — о победе на «пятисотнике» в Гвадалахаре

16-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович прокомментировала победу на турнире WTA-500 в Гвадалахаре, Мексика. В финале она обыграла соотечественницу Питон Стирнс со счётом 6:4, 6:2.

«Это потрясающе — снова оказаться здесь, в финале, с этим прекрасным трофеем и этим сомбреро. Мне здесь очень нравится. Вы, ребята, подарили мне столько энергии. Больше всего мне нравится общение с публикой, поэтому огромное спасибо вам за то, что вы здесь.

Просто довольна прогрессом, которого добилась за этот год. Думаю, я показала, что стала более разносторонней, чем была в это же время в прошлом году», — приводит слова Йович пресс-служба WTA.