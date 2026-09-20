«Для меня это величайший комплимент». Джокович — о сравнении с Алькарасом и Синнером

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 12-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на сравнение с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

Кевин Харт: Видишь ли ты себя в ком-то из молодых игроков?

Новак Джокович: Все, кто следит за теннисом, знают стиль игры Синнера и Алькараса. А тебе они кого напоминают?

Кевин Харт: Тебя.

Новак Джокович: Для меня это величайший комплимент. Если мне удалось оказать такое влияние, я счастлив — ведь именно в этом и заключается суть, — сказал Джокович в программе Кевина Харта Cold as Balls.