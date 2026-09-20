15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Для меня это величайший комплимент». Джокович — о сравнении с Алькарасом и Синнером

«Для меня это величайший комплимент». Джокович — о сравнении с Алькарасом и Синнером
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 12-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на сравнение с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

Кевин Харт: Видишь ли ты себя в ком-то из молодых игроков?

Новак Джокович: Все, кто следит за теннисом, знают стиль игры Синнера и Алькараса. А тебе они кого напоминают?

Кевин Харт: Тебя.

Новак Джокович: Для меня это величайший комплимент. Если мне удалось оказать такое влияние, я счастлив — ведь именно в этом и заключается суть, — сказал Джокович в программе Кевина Харта Cold as Balls.

Материалы по теме
Джокович признался, что в его карьере был год, когда он хотел закончить с теннисом
Комментарии
Новости. Теннис
  • 20 сентября 2026
  • 12:08