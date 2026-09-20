«Для меня это величайший комплимент». Джокович — о сравнении с Алькарасом и Синнером
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 12-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на сравнение с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.
Кевин Харт: Видишь ли ты себя в ком-то из молодых игроков?
Новак Джокович: Все, кто следит за теннисом, знают стиль игры Синнера и Алькараса. А тебе они кого напоминают?
Кевин Харт: Тебя.
Новак Джокович: Для меня это величайший комплимент. Если мне удалось оказать такое влияние, я счастлив — ведь именно в этом и заключается суть, — сказал Джокович в программе Кевина Харта Cold as Balls.
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