Рик Макки — об Иве Йович: надолго закрепится в топ-10 и выиграет несколько ТБШ

Известный тренер Рик Макки поделился мнением, что 16-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович в 2027 году войдёт в топ-5 мирового рейтинга. Ранее Йович стала чемпионкой турнира WTA-500 в Гвадалахаре.

«К концу года Йович войдёт в десятку лучших, а к 2027-му — наверняка в пятёрку. Работа ног — это и ключевой козырь, и фундамент её игры. Серьёзных технических изъянов нет. Она обладает отличным боевым духом и характером бойца, сохраняет позитивный настрой и готовность учиться. Ей всего 18, но она уже набирается ценного опыта. Она надолго закрепится в топ-10 и выиграет несколько турниров «Большого шлема», — написал Макки в социальных сетях.