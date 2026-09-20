«Дал какую-то задачу — она будет отслеживать». Первый тренер Рыбакиной — о работе с Еленой

Евгения Куликовская, первый тренер трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Елены Рыбакиной, рассказала о работе со спортсменкой.

«Справедливости ради надо сказать, что в 11 лет Лена пришла — не кривая, не косая. Довольно чистая. Понятно, что ребёнок активно рос и за техникой надо было постоянно следить и отслеживать. И я хочу сказать, что Лена-то в этом плане сама очень помогала. Понимаете, есть дети, которым ты говоришь, что надо за чем-то следить, и если ты не стоишь сзади, как радио, не говоришь каждый удар, то ничего не работает. В случае с Леной — ты дал какую-то задачу, она будет отслеживать. И это, конечно, очень помогало», — сказала Куликовская в видео на канале «Больше!».