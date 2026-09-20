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«Хотелось бы помогать юниорам». Рыбакина — о своём спортивном агентстве

«Хотелось бы помогать юниорам». Рыбакина — о своём спортивном агентстве
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась планами относительно работы своего спортивного агентства ERA (Elena Rybakina Agency).

«Хотелось бы помогать юниорам, передавать свой опыт молодым, подрастающему поколению, рассказывать о своих ошибках», — приводит слова Рыбакиной Prosports.kz.

Ранее в финальном матче Открытого чемпионата США — 2026 казахстанская теннисистка обыграла текущего второго номера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Трофей на US Open стал третьим для Рыбакиной на турнирах «Большого шлема». Ранее она становилась чемпионкой Уимблдона 2022 года и победительницей Australian Open — 2026. Чтобы взять карьерный «Шлем», ей нужно победить на грунтовом ТБШ — «Ролан Гаррос».

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Новости. Теннис