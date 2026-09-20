15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Победа была ожидаемой». Рыбакина сравнила выигранные титулы US Open и Уимблдона

«Победа была ожидаемой». Рыбакина сравнила выигранные титулы US Open и Уимблдона
Комментарии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сравнила победу на Открытом чемпионате США — 2026 с титулом Уимблдона-2022.

«Уимблдон был неожиданным. Тогда было очень много внимания, поддержки – просто колоссальное количество. Сейчас я уже много времени в туре, и такая победа была ожидаемой. Но эмоции и внимание всё равно невероятные», — приводит слова Рыбакиной Prosports.kz.

Для Рыбакиной титул на US Open – 2026 стал третьим в сезоне, она сравнялась по данному показателю с Ариной Соболенко и российской теннисисткой Миррой Андреевой.

Материалы по теме
Фото
Елена Рыбакина получила трофей за первое место в рейтинге WTA
Комментарии
Новости. Теннис