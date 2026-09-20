«Победа была ожидаемой». Рыбакина сравнила выигранные титулы US Open и Уимблдона

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сравнила победу на Открытом чемпионате США — 2026 с титулом Уимблдона-2022.

«Уимблдон был неожиданным. Тогда было очень много внимания, поддержки – просто колоссальное количество. Сейчас я уже много времени в туре, и такая победа была ожидаемой. Но эмоции и внимание всё равно невероятные», — приводит слова Рыбакиной Prosports.kz.

Для Рыбакиной титул на US Open – 2026 стал третьим в сезоне, она сравнялась по данному показателю с Ариной Соболенко и российской теннисисткой Миррой Андреевой.