Димитров: часть меня ушла с Федерером и Надалем. Знаю, что Джокович тоже так чувствует

Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров рассказал о разговоре с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем о смене поколений в теннисе.

«Должен быть честен. Последние несколько лет я очень отстранился от всего, что происходит в ATP-туре. Я по-прежнему участвую в соревнованиях, но перестал интересоваться всем, что происходит в моём виде спорта, и быть в курсе всего, что происходит. Вся моя жизнь всегда вращалась вокруг тенниса, и теперь мне немного грустно видеть, что я даже не знаю большинство действующих игроков.

Возраст — всего лишь цифра, но в нашем спорте он оказывает огромное влияние. Дело не только в том, что происходит на корте, но и во взаимодействии с другими участниками турниров.

Часть меня ушла, когда Федерер и Надаль завершили карьеру. Я знаю, что Джокович тоже так чувствует, потому что я говорил с ним об этом. Мы вспоминали, как захватывающе было сталкиваться с постоянными вызовами той эпохи.

Невероятно было каждую неделю встречаться с тремя величайшими игроками всех времён, и сейчас я не могу испытать ничего подобного. Я не хочу никого из нынешних игроков обидеть, но эра «Большой тройки» всегда будет для меня величайшим вызовом, с которым может столкнуться теннисист», — приводит слова Димитрова Punto de Break.