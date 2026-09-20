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«Она мне как вторая мама». Соболенко — о том, почему жила с бабушкой

«Она мне как вторая мама». Соболенко — о том, почему жила с бабушкой
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Победительница четырёх турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём детстве и объяснила, почему жила с бабушкой.

«С бабушкой я жила с 14 до 18 лет. Ты просыпаешься, а она уже накладывает тебе завтрак, как хочешь. В каком-то смысле она осталась дома совсем одна, и мне казалось, что ей одиноко. Поэтому решила остаться с ней, у нас очень близкие отношения. Она мне как вторая мама. Я очень рада, что нашла время встретиться с семьёй. Это место оставило очень тёплые воспоминания в моём сердце», — сказала Соболенко в своём влоге.

По итогам US Open — 2026 Соболенко потеряла первую строчку в рейтинге WTA. Финал турнира стал для белоруски вторым проигранным финалом мэйджора на харде в этом году — в январе она уступила Рыбакиной в заключительном матче Australian Open.

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