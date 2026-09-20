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Карлос Алькарас составил рейтинг своих причёсок

Карлос Алькарас составил рейтинг своих причёсок
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас составил рейтинг своих причёсок.

«Почти налысо – на пятом месте. Я мог бы её повторить, но не буду врать – это ощущается это не очень комфортно. На четвёртом месте будет обычная причёска. Самая обычная.

[Блонд на коротких волосах] выглядит очень здорово в сочетании с формой команды Европы. Не знаю, повторю ли я её, но мне она очень нравится.

На втором месте… На корте или вне корта? На корте я бы выбрал маллет [на «Мастерсе» в Монте-Карло], а вне корта лучшая стрижка – длинные волосы, как сейчас», — приводит слова Алькараса пресс-служба Кубка Лэйвера.

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