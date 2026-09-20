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«Напоминание детям, что всё возможно». Соболенко — об открытии грунтовых кортов в Минске

«Напоминание детям, что всё возможно». Соболенко — об открытии грунтовых кортов в Минске
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Победительница четырёх турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала об открытии грунтовых кортов в Минске, чтобы помочь своей старой школе.

«Нам всё равно нужны были грунтовые корты, и поэтому приходилось ехать на другой конец города, и это не такая хорошая местность. Так что я подумала о том, что надо помочь детям, чтобы они занимались здесь. Захотела их замотивировать и вдохновить.

Видеть детей такими воодушевлёнными мотивирует меня двигаться дальше. Надеюсь, это вдохновит их. Думаю, эти корты будут напоминанием для маленьких детей, что всё возможно. Чтобы они поняли, насколько далеко могут зайти», — сказала Соболенко в своём влоге.

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Новости. Теннис
  • 20 сентября 2026
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