«Напоминание детям, что всё возможно». Соболенко — об открытии грунтовых кортов в Минске

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала об открытии грунтовых кортов в Минске, чтобы помочь своей старой школе.

«Нам всё равно нужны были грунтовые корты, и поэтому приходилось ехать на другой конец города, и это не такая хорошая местность. Так что я подумала о том, что надо помочь детям, чтобы они занимались здесь. Захотела их замотивировать и вдохновить.

Видеть детей такими воодушевлёнными мотивирует меня двигаться дальше. Надеюсь, это вдохновит их. Думаю, эти корты будут напоминанием для маленьких детей, что всё возможно. Чтобы они поняли, насколько далеко могут зайти», — сказала Соболенко в своём влоге.