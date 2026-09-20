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«Могу помочь команде». Зверев — о том, почему решил сыграть на Кубке Дэвиса после US Open

«Могу помочь команде». Зверев — о том, почему решил сыграть на Кубке Дэвиса после US Open
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, почему решил сыграть на Кубке Дэвиса после победы на US Open — 2026.

«Думаю, я могу помочь команде. Это совершенно другое. Когда ты играешь за Германию, ты играешь не только за себя. За тобой стоит команда, есть товарищи по команде и много людей, которые хотят, чтобы мы победили», — приводит слова Зверева Punto de Break.

На Кубке Дэвиса Александр Зверев обыграл 171-ю ракетку мира хорвата Матео Додига со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Первый игровой день в противостоянии Германии и Хорватии закончился ничьей — 1:1.

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