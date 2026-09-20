«Могу помочь команде». Зверев — о том, почему решил сыграть на Кубке Дэвиса после US Open

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, почему решил сыграть на Кубке Дэвиса после победы на US Open — 2026.

«Думаю, я могу помочь команде. Это совершенно другое. Когда ты играешь за Германию, ты играешь не только за себя. За тобой стоит команда, есть товарищи по команде и много людей, которые хотят, чтобы мы победили», — приводит слова Зверева Punto de Break.

На Кубке Дэвиса Александр Зверев обыграл 171-ю ракетку мира хорвата Матео Додига со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Первый игровой день в противостоянии Германии и Хорватии закончился ничьей — 1:1.