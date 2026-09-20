«Это место оставило особый след в моей душе». Самсонова — об итогах турнира в Гвадалахаре

50-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала пост после поражения в полуфинале турнира WTA-500 в Гвадалахаре, Мексика. Россиянка уступила американке Питон Стирнс со счётом 6:7 (7:9), 2:6.

«Это место оставило особый след в моей душе. Спасибо за всё, что мы пережили вместе; спасибо людям за их уникальную поддержку, а детям — за глаза, полные мечтаний. Спасибо, Гвадалахара», — написала Самсонова в социальных сетях.

На прошедшем US Open Людмила Самсонова завершила выступление во втором круге. Она уступила представительнице США Кори Гауфф. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 1:6.