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Марат Шарипов разгромил Павла Котова в финале «челленджера» в Китае

Марат Шарипов разгромил Павла Котова в финале «челленджера» в Китае
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364-я ракетка мира россиянин Марат Шарипов стал чемпионом «челленджера» в Гуанчжоу, Китай. В матче за титул он обыграл соотечественника Павла Котова, занимающего 221-ю строчку рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. В её рамках Шарипов 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Котова один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Для 23-летнего Шарипова титул в Гуанчжоу стал первым на «челленджерах». Он заработает 100 рейтинговых очков и обновит личный рейтинговый рекорд, поднявшись как минимум на 232-ю позицию. Котов по итогам соревнований вернётся в топ-200.

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