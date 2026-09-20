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Сборная Германии со Зверевым вышла в плей-офф Кубка Дэвиса

Сборная Германии со Зверевым вышла в плей-офф Кубка Дэвиса
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев победил 103-ю ракетку мира Дино Прижмича из Хорватии в квалификации Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4. Благодаря этой победе сборная Германии вышла в плей-офф, обыграв Хорватию со счётом 3:1.

Зверев в групповом этапе Кубка Дэвиса выиграл оба матча. Вчера, 19 сентября, он одержал победу над Матео Додигом (171-й в рейтинге АТР) со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Финальная часть соревнований за Кубок Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье. В прошлом году победу на турнире одержала команда Италии.

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