15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Испания — Чили, результат матча 20 сентября 2026, счёт 3:0, квалификация Кубка Дэвиса — 2026

Сборная Испания без проблем вышла в плей-офф Кубка Дэвиса, обыграв команду Чили
Комментарии

Сборная Испании уверенно вышла в плей-офф Кубка Дэвиса, обыграв в квалификации турнира команду Чили со счётом 3:0.

В первом матче противостояния испанец 41-я ракетка мира Даниэль Мерида-Агилар обыграл представителя Чили Алехандро Табило (28-й в рейтинге) со счётом 5:7, 6:3, 6:3.

Далее 14-я ракетка мира Рафаэль Ходар был сильнее Кристьяна Гарина, занимающего 17-е место в мировом рейтинге. Их матч закончился со счётом 6:0, 6:2.

В решающем парном матче Педро Мартинес и Хауме Мунар переиграли Томаса Барриоса и Алехандро Табило со счётом 6:0, 6:3.

Финальная часть соревнований за Кубок Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье. В прошлом году победу на турнире одержала команда Италии.

Материалы по теме
Сборная Германии со Зверевым вышла в плей-офф Кубка Дэвиса
Комментарии