Сборная Испания без проблем вышла в плей-офф Кубка Дэвиса, обыграв команду Чили

Сборная Испании уверенно вышла в плей-офф Кубка Дэвиса, обыграв в квалификации турнира команду Чили со счётом 3:0.

В первом матче противостояния испанец 41-я ракетка мира Даниэль Мерида-Агилар обыграл представителя Чили Алехандро Табило (28-й в рейтинге) со счётом 5:7, 6:3, 6:3.

Далее 14-я ракетка мира Рафаэль Ходар был сильнее Кристьяна Гарина, занимающего 17-е место в мировом рейтинге. Их матч закончился со счётом 6:0, 6:2.

В решающем парном матче Педро Мартинес и Хауме Мунар переиграли Томаса Барриоса и Алехандро Табило со счётом 6:0, 6:3.

Финальная часть соревнований за Кубок Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье. В прошлом году победу на турнире одержала команда Италии.