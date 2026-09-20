15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Смеюсь над несмешными вещами». Циципас — об усталости на Кубке Дэвиса

«Смеюсь над несмешными вещами». Циципас — об усталости на Кубке Дэвиса
Комментарии

44-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своём самочувствии после двух матчей за день в квалификации Кубка Дэвиса.

«У усталости есть уровни. Я сейчас на уровне «смеюсь над несмешными вещами», – написал Циципас на своей странице в социальной сети X.

Сегодня, 20 сентября, Стефанос сыграл два матча в противостоянии Греции и Словении в квалификации Кубка Дэвиса. Одиночный матч против Алекса Молчана грек выиграл со счётом 2:6, 6:3, 6:4. В парном матче Стефанос вместе со своим братом Петросом Циципасом встречались с Милошем Каролем и Лукашем Покорны. Встреча завершилась победой словенцев со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Материалы по теме
«Ты просто потрясающая!» Шарапова приехала в Бразилию и исполнила мечту звезды тенниса
«Ты просто потрясающая!» Шарапова приехала в Бразилию и исполнила мечту звезды тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android