«Смеюсь над несмешными вещами». Циципас — об усталости на Кубке Дэвиса

44-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своём самочувствии после двух матчей за день в квалификации Кубка Дэвиса.

«У усталости есть уровни. Я сейчас на уровне «смеюсь над несмешными вещами», – написал Циципас на своей странице в социальной сети X.

Сегодня, 20 сентября, Стефанос сыграл два матча в противостоянии Греции и Словении в квалификации Кубка Дэвиса. Одиночный матч против Алекса Молчана грек выиграл со счётом 2:6, 6:3, 6:4. В парном матче Стефанос вместе со своим братом Петросом Циципасом встречались с Милошем Каролем и Лукашем Покорны. Встреча завершилась победой словенцев со счётом 7:6 (7:4), 6:3.