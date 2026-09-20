Бублик иронично высказался о походе в Александринский театр в Санкт-Петербурге

17-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что посетил Александринский театр в Санкт-Петербурге.

Фото: Из личного архива Бублика

«Не всё же мне матом орать», – написал Бублик в своём телеграм-канале.

Александр Бублик родился в городе Гатчина в Ленинградской области и представлял Россию на соревнованиях до 2016 года. Лучшее место теннисиста в рейтинге — 10-е. Он достиг этого результата в январе 2026 года. На счету Бублика девять титулов в одиночном разряде. Спортсмен является обладателем титулов на турнирах ATP-250 в Гонконге, Ханчжоу, Кицбюэле, Гштааде, Монпелье (дважды) и Антверпене. Также Бублик дважды выигрывал соревнования категории ATP-500 в Галле.