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Бублик иронично высказался о походе в Александринский театр в Санкт-Петербурге

Бублик иронично высказался о походе в Александринский театр в Санкт-Петербурге
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17-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что посетил Александринский театр в Санкт-Петербурге.

Фото: Из личного архива Бублика

«Не всё же мне матом орать», – написал Бублик в своём телеграм-канале.

Александр Бублик родился в городе Гатчина в Ленинградской области и представлял Россию на соревнованиях до 2016 года. Лучшее место теннисиста в рейтинге — 10-е. Он достиг этого результата в январе 2026 года. На счету Бублика девять титулов в одиночном разряде. Спортсмен является обладателем титулов на турнирах ATP-250 в Гонконге, Ханчжоу, Кицбюэле, Гштааде, Монпелье (дважды) и Антверпене. Также Бублик дважды выигрывал соревнования категории ATP-500 в Галле.

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