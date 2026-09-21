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Мирра Андреева высказалась о давлении из-за посева на турнире WTA-500 в Сингапуре

Мирра Андреева высказалась о давлении из-за посева на турнире WTA-500 в Сингапуре
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Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о давлении перед началом турнира категории WTA-500 в Сингапуре. После снятия американки Джессики Пегулы Мирра стала первой сеяной.

«Нет, я не чувствую давления по поводу того, что я должна победить. Потому что если посмотреть на сетку, то, мне кажется, это довольно сильный турнир. Здесь играет много отличных теннисисток, поэтому для меня не имеет значения, первая ли сеяная я или нет.

Я просто выйду на корт, постараюсь сыграть как можно лучше и выиграть каждый матч, который смогу сыграть», – приводит слова Андреевой The Tennis Gazette.

В стартовом матче турнира Андреева встретится с победительницей противостояния Дарья Касаткина (Австралия) — Александра Саснович (Беларусь).

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