Мирра Андреева высказалась о давлении из-за посева на турнире WTA-500 в Сингапуре

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о давлении перед началом турнира категории WTA-500 в Сингапуре. После снятия американки Джессики Пегулы Мирра стала первой сеяной.

«Нет, я не чувствую давления по поводу того, что я должна победить. Потому что если посмотреть на сетку, то, мне кажется, это довольно сильный турнир. Здесь играет много отличных теннисисток, поэтому для меня не имеет значения, первая ли сеяная я или нет.

Я просто выйду на корт, постараюсь сыграть как можно лучше и выиграть каждый матч, который смогу сыграть», – приводит слова Андреевой The Tennis Gazette.

В стартовом матче турнира Андреева встретится с победительницей противостояния Дарья Касаткина (Австралия) — Александра Саснович (Беларусь).