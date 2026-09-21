Турнир WTA-500, Сингапур, 2026 год: расписание матчей на 21 сентября

Сегодня, 21 сентября мск на хардовых кортах Сингапура стартует турнир категории WTA-500 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоятся игры первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на старте турнира.

Теннис. WTA-500 в Сингапуре, женщины. Расписание матчей на 21 сентября (время начала московское):

06:00. Дарья Касаткина (Австралия) — Александра Саснович (Беларусь);

07:30. Кристина Младенович (Франция, SR) — Нао Хибино (Япония, Q);

09:00. Ребекка Шрамкова (Словакия, WC) — Майя Хвалиньска (Польша, 5);

09:00. Талия Гибсон (Австралия) — Фиона Ферро (Франция, WC);

13:30. Киока Окамура (Япония, Q) — Лейла Фернандес (Канада, 6);

15:00. Сторм Хантер (Австралия, WC) — Джоанна Гарленд (Тайвань, Q);

Действующим чемпионом соревнования в Сингапуре является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, которая в финале прошлого года одолела американку Энн Ли. Отметим, в текущем сезоне в турнире примут участие две россиянки — Мирра Андреева и Татьяна Прозорова.