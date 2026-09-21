Касаткина с «баранкой» проиграла 130-й ракетке Саснович на старте турнира в Сингапуре

85-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-500 в Сингапуре. На старте турнира экс-россиянка уступила представительнице Беларуси Александре Саснович (130-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 0:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. За время матча Касаткина выполнила одну подачу навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из пяти. Саснович сделала четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных за матч.

Во втором круге соревнований Саснович сыграет с пятой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой.