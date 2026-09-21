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Дарья Касаткина — Александра Саснович, результат матча 21 сентября 2026 года, счёт 0:2, 1-й круг турнира WTA-500 в Сингапуре

Касаткина с «баранкой» проиграла 130-й ракетке Саснович на старте турнира в Сингапуре
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85-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-500 в Сингапуре. На старте турнира экс-россиянка уступила представительнице Беларуси Александре Саснович (130-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 0:6.

Сингапур. 1-й круг
21 сентября 2026, понедельник. 06:10 МСК
Дарья Касаткина
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		0
7 		6
         
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. За время матча Касаткина выполнила одну подачу навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из пяти. Саснович сделала четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных за матч.

Во втором круге соревнований Саснович сыграет с пятой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой.

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