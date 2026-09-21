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Макки: стоит ожидать, что Гауфф и Андреева займут первую и вторую строчки рейтинга

Макки: стоит ожидать, что Гауфф и Андреева займут первую и вторую строчки рейтинга
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Известный тренер Рик Макки считает, что чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 россиянка Мирра Андреева и двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Кори Гауфф займут первые два места в рейтинге WTA.

«В конечном счёте стоит ожидать, что Гауфф и Андреева займут первую и вторую строчки мирового рейтинга. Однако у Рыбакиной и Соболенко достаточно мощи, чтобы выбить любую соперницу из борьбы на ранней стадии. Они будут претендовать на самые высокие места ещё долгие годы и способны выйти на новый уровень, но всё будет зависеть от их психологического настроя», — написал Макки в социальных сетях.

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