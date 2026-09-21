Арина Соболенко посетила матч «Милана» на Сан-Сиро

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко посетила матч 5-го тура итальянской Серии А сезона-2026/2027, в котором встречались «Милан» и «Лечче». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Матч между командами завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев. На мероприятии теннисистке подарили именную футболку с номером 1.

По итогам минувшего US Open — 2026 Соболенко потеряла первую строчку в рейтинге WTA.