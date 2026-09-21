15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко посетила матч «Милана» на Сан-Сиро

Арина Соболенко посетила матч «Милана» на Сан-Сиро
Комментарии

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко посетила матч 5-го тура итальянской Серии А сезона-2026/2027, в котором встречались «Милан» и «Лечче». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Матч между командами завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев. На мероприятии теннисистке подарили именную футболку с номером 1.

Италия — Серия А . 5-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 0
Лечче
Лечче
1:0 Пулишич – 14'     2:0 Рабьо – 61'     3:0 Морейра – 73'    

По итогам минувшего US Open — 2026 Соболенко потеряла первую строчку в рейтинге WTA.