Макки — о Звереве: если он победит Синнера и Алькараса, у нас появится «Большая тройка»

Известный тренер Рик Макки заявил, что если двукратный чемпион турниров «Большого шлема» немец Александр Зверев обыграет испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера, то в теннисе может появиться новая «Большая тройка».

«Мы узнаем, насколько Зверев в целом прибавил, в 2027 году — когда Синнер и Алькарас будут полностью готовы к решительному рывку. Если он победит обоих на глазах у всего мира, возможно, у нас появится «Большая тройка», — написал Макки в социальных сетях.

В этом году Синнер столкнулся с проблемами после победы на Уимблдоне 12 июля 2026 года. Из-за травмы колена спортсмен был вынужден сняться с US Open — 2026. Алькарас пропустил около четырёх месяцев из-за травмы, после чего выступил на US Open, где не смог защитить титул.