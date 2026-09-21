Синнер продолжает лидировать в рейтинге АТР, Медведев, Рублёв и Хачанов сохраняют позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый еженедельный рейтинг. Лидером мирового рейтинга остался итальянец Янник Синнер.

Россиянин Даниил Медведев продолжает занимать шестую строчку рейтинга, Андрей Рублёв остаётся на 25-м месте. Позиция Карена Хачанова также не изменилась – он сохранил 26-е место.

Теннис. Рейтинг АТР на 21 сентября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 500 очков.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 9690.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 5560.

4 (4). Бен Шелтон (США) — 4680.

5 (5). Феликс Оже‑Альяссим (Канада) — 3890.

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3770.

7 (7). Флавио Коболли (Италия) — 3720.

8 (8). Фрэнсис Тиафо (США — 3380.

9 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3300.

10 (10). Тейлор Фриц (США) — 3175…

21 (17). Александр Бублик (Казахстан) — 2185…

25 (25). Андрей Рублёв (Россия) — 1930.

26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1800.