15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер продолжает лидировать в рейтинге АТР, Медведев, Рублёв и Хачанов сохраняют позиции

Синнер продолжает лидировать в рейтинге АТР, Медведев, Рублёв и Хачанов сохраняют позиции
Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый еженедельный рейтинг. Лидером мирового рейтинга остался итальянец Янник Синнер.

Россиянин Даниил Медведев продолжает занимать шестую строчку рейтинга, Андрей Рублёв остаётся на 25-м месте. Позиция Карена Хачанова также не изменилась – он сохранил 26-е место.

Теннис. Рейтинг АТР на 21 сентября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 500 очков.
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 9690.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 5560.
4 (4). Бен Шелтон (США) — 4680.
5 (5). Феликс Оже‑Альяссим (Канада) — 3890.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3770.
7 (7). Флавио Коболли (Италия) — 3720.
8 (8). Фрэнсис Тиафо (США — 3380.
9 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3300.
10 (10). Тейлор Фриц (США) — 3175…
21 (17). Александр Бублик (Казахстан) — 2185…
25 (25). Андрей Рублёв (Россия) — 1930.
26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1800.

Материалы по теме