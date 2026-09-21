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«Проявил мужество и твёрдость характера». Макки — об игре Шелтона на Кубке Дэвиса

«Проявил мужество и твёрдость характера». Макки — об игре Шелтона на Кубке Дэвиса
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Известный тренер Рик Макки высказался об игре четвёртой ракетки мира американского теннисиста Бена Шелтона на Кубке Дэвиса после поражения в финале US Open — 2026.

«Нужно отдать должное Шелтону. Он продемонстрировал невероятную, знаковую для своей карьеры самоотдачу в Нью-Йорке, а затем сразу же отправился играть в Кубке Дэвиса. У меня было предчувствие, что он проиграет оба матча. Но он проявил мужество и твёрдость характера, выложившись по максимуму ради сборной США. И он не проиграл. В ментальном плане он одержал победу и вырос как спортсмен. Для Большого Бена это важный шаг вперёд в психологическом плане, имеющий огромное значение для его дальнейшей карьеры», — написал Макки в социальных сетях.

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