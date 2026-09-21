Ива Йович повторила достижение Марии Шараповой, защитив титул в Гвадалахаре

16-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович (18 лет 282 дня на момент начала турнира) стала самой молодой спортсменкой, защитившей титул на турнире уровня WTA со времен Марии Шараповой (Бирмингем, 2004–2005 годы). Также Йович стала самой молодой американкой, добившейся этого, со времен Винус Уильямс (Майами, 1998–1999 годы). Об этом сообщает OptaAce.

На прошлой неделе Йович защитила титул на турнире WTA-500 в Гвадалахаре, Мексика. В матче за титул она обыграла соотечественницу Питон Стирнс со счётом 6:4, 6:2.

Далее Ива Йович сыграет на «тысячнике» в Пекине, Китай, который пройдёт с 30 сентября по 11 октября.