Елена Рыбакина сохраняет лидерство в рейтинге WTA, Мирра Андреева остаётся на пятом месте

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый еженедельный рейтинг. Лидерство в нём продолжает удерживать казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. За ней располагается белоруска Арина Соболенко. Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 россиянка Мирра Андреева сохраняет позицию на пятом месте.

Теннис. Рейтинг WTA на 21 сентября:

1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 9901 очко.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 7875.

3 (3). Джессика Пегула (США) – 7265.

4 (4). Кори Гауфф (США) – 7244.

5 (5). Мирра Андреева (Россия) – 5743.

6 (6). Линда Носкова (Чехия) – 5328.

7. Элина Свитолина (Украина) – 4809.

8. Каролина Мухова (Чехия) –4683.

9. Ига Швёнтек (Польша) – 4119.

10. Марта Костюк (Украина) –4040…

14 (13). Диана Шнайдер (Россия) – 2588...

21 (22). Анна Калинская (Россия) – 2043...

27 (21). Екатерина Александрова (Россия) – 1811...

37 (50). Людмила Самсонова (Россия) – 1284.