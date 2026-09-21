Елена Рыбакина сохраняет лидерство в рейтинге WTA, Мирра Андреева остаётся на пятом месте

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый еженедельный рейтинг. Лидерство в нём продолжает удерживать казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. За ней располагается белоруска Арина Соболенко. Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 россиянка Мирра Андреева сохраняет позицию на пятом месте.
Теннис. Рейтинг WTA на 21 сентября:
1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 9901 очко.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 7875.
3 (3). Джессика Пегула (США) – 7265.
4 (4). Кори Гауфф (США) – 7244.
5 (5). Мирра Андреева (Россия) – 5743.
6 (6). Линда Носкова (Чехия) – 5328.
7. Элина Свитолина (Украина) – 4809.
8. Каролина Мухова (Чехия) –4683.
9. Ига Швёнтек (Польша) – 4119.
10. Марта Костюк (Украина) –4040…
14 (13). Диана Шнайдер (Россия) – 2588...
21 (22). Анна Калинская (Россия) – 2043...
27 (21). Екатерина Александрова (Россия) – 1811...
37 (50). Людмила Самсонова (Россия) – 1284.