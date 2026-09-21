«Это история, а не деньги». Зверев — после выхода Германии в плей-офф Кубка Дэвиса

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о выходе сборной Германии в плей-офф Кубка Дэвиса.

«То, во что мы будем играть в Болонье через несколько месяцев, никак не связано с Кубком Дэвиса. Именно такая атмосфера и есть настоящий Кубок Дэвиса. Не каждый турнир должен вращаться вокруг денег. Кубок Дэвиса — это история, а не деньги», — приводит слова Зверева Punto de Break.

В квалификации Кубка Дэвиса Германия обыграла Хорватию со счётом 3:1. Зверев выиграл оба своих матча. Сначала он обыграл Матео Додига со счётом 6:4, 7:6 (7:3), а затем Дино Прижмича (6:2, 6:4).

Финальная часть соревнований за Кубок Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье. В прошлом году победу на турнире одержала команда Италии.