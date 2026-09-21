15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Федерер отреагировал на подписание Мбаппе контракта с брендом On

Федерер отреагировал на подписание Мбаппе контракта с брендом On
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер отреагировал на подписание контракта нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе с брендом On, совладельцем которого является Федерер.

«Сильное письмо о сильной мечте. Добро пожаловать в семью, Килиан» — написал Федерер на своей странице в социальной сети, сделав репост заметки Мбаппе о подписании нового соглашения.

Ранее стало известно, что форвард «Реала» прекратил почти 20-летнее сотрудничество с Nike, отклонив при этом предложения adidas и Puma. Теперь он не просто амбассадор швейцарской компании On — футболист получил долю в бизнесе, по информации The Athletic.

Материалы по теме
Мбаппе поблагодарил Nike за 20 лет совместной работы