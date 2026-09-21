Федерер отреагировал на подписание Мбаппе контракта с брендом On

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер отреагировал на подписание контракта нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе с брендом On, совладельцем которого является Федерер.

«Сильное письмо о сильной мечте. Добро пожаловать в семью, Килиан» — написал Федерер на своей странице в социальной сети, сделав репост заметки Мбаппе о подписании нового соглашения.

Ранее стало известно, что форвард «Реала» прекратил почти 20-летнее сотрудничество с Nike, отклонив при этом предложения adidas и Puma. Теперь он не просто амбассадор швейцарской компании On — футболист получил долю в бизнесе, по информации The Athletic.