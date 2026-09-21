Мартин Ландалус рассказал секрет успеха испанского тенниса

Испанский теннисист, 62-я ракетка мира Мартин Ландалус рассказал, в чём секрет испанского тенниса, который продолжает дарить новые таланты, способные закрепиться в сотне лучших. В качестве ориентиров, научивших его дисциплине, Ландалус назвал Давида Феррера, Рафаэля Надаля и Хуан-Карлоса Ферреро.

Сейчас 20-летний теннисист смотрит на Карлоса Алькараса, с которым пересекается на турнирах, подобно тому, как раньше смотрел на Рафу.

«Это позволяет нам мечтать и думать, что мы тоже можем достичь такого уровня», – приводит слова Ландалуса Punto de Break.

Секрет успеха – в преемственности поколений. Молодые испанцы смотрят друг на друга и продолжают соревноваться. Ландалус определил это как «здоровое соперничество», в котором для роста нет необходимости ждать, пока исчезнет предыдущее поколение.