«Когда тренировался с Алькарасом, знал, что готов». Руне — об участии в Кубке Дэвиса

Бывшая четвёртая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался об участии в Кубке Дэвиса. Сборная Дании обыграла команду Болгарии со счётом 3-2 и вышла в плей-офф.

— С тех пор, как вы объявили о своём участии в Кубке Дэвиса, я думаю, вы были готовы. Как вы себя чувствуете сейчас?

— Спасибо. Когда я тренировался с Карлосом [Алькарасом] в Мурсии, я знал, что готов играть. Мы решили не участвовать в US Open и начать с Кубка Дэвиса. К тому же турнир проходил в Дании, и я был рад снова играть на родной земле.

— Вы вернулись на корт ровно через 11 месяцев, 18 сентября 2026 года. Думаете, это знак судьбы? Хочу напомнить, что вы также сыграли в 11 финалах ATP. Число 11, должно быть, что-то значит…

— Ух ты, я этого не знал. Я об этом не думал. Это действительно особенное событие. Я выиграл свой первый международный турнир в 11 лет, на турнире Tennis Europe в Париже. Так что, возможно, 11 — это особенное число, — приводит слова Руне Ubitennis.