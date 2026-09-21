«Не думал, что это настолько серьёзно». Руне — о моменте, когда получил тяжёлую травму

Бывшая четвёртая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился воспоминаниями о дне, когда он получил тяжёлую травму ахиллова сухожилия в октябре 2025 года.

— Все мы помним 18 октября 2025 года и тот матч против Уго Умбера. Можете ли вы рассказать, что помните об этом дне, если вам не слишком больно вспоминать об этом?

— Не думал, что ситуация настолько серьёзна. Сказал физиотерапевту на корте, что не хочу сниматься с матча: я вёл в сете и брейке в полуфинале и чувствовал себя морально готовым закончить матч. Адреналин зашкаливал. Но когда я попытался подняться, понял, что он прав: я не могу играть. Так начались 11 месяцев упорной работы, чтобы вернуться на корт, — приводит слова Руне Ubitennis.