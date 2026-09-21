Рыбакина продолжает быть лидером в Чемпионской гонке WTA, Андреева — пятая

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию Чемпионкой гонки. Лидером в ней остаётся первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, за ней располагается белоруска Арина Соболенко. Россиянка Мирра Андреева занимает пятую строчку.

Теннис. Чемпионская гонка WTA на 21 сентября 2026 года:

1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 7492 очка.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 6485.

3 (3). Джессика Пегула (США) – 5825.

4 (4). Кори Гауфф (США) – 5654.

5 (5). Мирра Андреева (Россия) – 5614.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 4809.

7 (7). Каролина Мухова (Чехия) – 4400.

8 (8). Линда Носкова (Чехия) – 4234.

9. (9). Марта Костюк (Украина) – 3910.

10 (10). Ига Швёнтек (Польша) – 3584.