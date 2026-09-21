«Держит голову высоко». Клейстерс — об Алькарасе после вылета с US Open

Экс первая ракетка мира, бывшая бельгийская теннисистка Ким Клейстерс отметила отношение испанца Карлоса Алькараса к поражениям после вылета из четвертьфинала US Open от американца Бена Шелтона.

«Идя по коридорам, он держит голову высоко, приветствует всех, кто проходит мимо. Я не могу достаточно подчеркнуть, насколько это редкость в теннисе. Как только ты достигаешь определённого уровня славы… капюшон, голова опущена, изоляция, люди вокруг тебя. Он противоположность этому… Для него и его команды особенно будет так важно защитить это. Потому что в туре есть акулы, которые пытаются отнять у тебя всё. Ему будет так важно сохранить эту радость», – приводит слова Клейстерс из подкаста Love All Mundo Deportivo.

Испанец проиграл Шелтону со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7 (7:10). Соперники провели на корте 4 часа 28 минут.