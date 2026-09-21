Организаторы «Ролан Гаррос» предупредили о мошенничестве с билетами на следующий сезон

Федерация тенниса Франции (FFT), которая руководит турниром «Ролан Гаррос», предупредила о мошеннических предложениях по продаже билетов на розыгрыш 2027 года.

«Как это происходит каждый раз по мере приближения нового розыгрыша «Ролан Гаррос», множатся мошеннические сайты, предлагающие билеты, пакеты гостеприимства или поддельные путешествия на условиях, отличных от официальных каналов продаж. Важно принять меры предосторожности, чтобы избежать этих мошеннических предложений», – приводит заявление FFT Mundo Deportivo.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 23 мая по 6 июня 2027 года. Отдельные билеты на следующий розыгрыш ещё не поступили в продажу.