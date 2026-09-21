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Стала известна сетка турнира АТР-250 в Ханчжоу, где выступят Медведев и Рублёв

Стала известна сетка турнира АТР-250 в Ханчжоу, где выступят Медведев и Рублёв
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В среду, 23 сентября, в Ханчжоу, Китай, стартует турнир категории АТР-250. В нём примут участие три россиянина – Даниил Медведев (шестая ракетка мира), Андрей Рублёв (25-я ракетка мира) и Роман Сафиуллин (102-е место в мировом рейтинге). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми стартовыми матчами турнира.

Теннис. Турнир АТР-250, Ханчжоу. Стартовые матчи (частично):

Даниил Медведев (Россия) – Валантен Руае (Франция)/Адам Уолтон (Австралия);
Роман Сафиуллин/квалифаер – Кентен Алис (Франция);
Со Симабукуро (Япония) – Юго Гастон (Франция);
Жайме Фария (Португалия) – Теренс Атман (Франция);
Андрей Рублёв (Россия) – Ринки Хидзиката (Австралия)/квалифаер.

С полной сеткой турнира можно ознакомиться в нашем Матч-центре.

Сетка турнира АТР-250 в Ханчжоу
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