Стала известна сетка турнира АТР-250 в Ханчжоу, где выступят Медведев и Рублёв

В среду, 23 сентября, в Ханчжоу, Китай, стартует турнир категории АТР-250. В нём примут участие три россиянина – Даниил Медведев (шестая ракетка мира), Андрей Рублёв (25-я ракетка мира) и Роман Сафиуллин (102-е место в мировом рейтинге). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми стартовыми матчами турнира.

Теннис. Турнир АТР-250, Ханчжоу. Стартовые матчи (частично):

Даниил Медведев (Россия) – Валантен Руае (Франция)/Адам Уолтон (Австралия);

Роман Сафиуллин/квалифаер – Кентен Алис (Франция);

Со Симабукуро (Япония) – Юго Гастон (Франция);

Жайме Фария (Португалия) – Теренс Атман (Франция);

Андрей Рублёв (Россия) – Ринки Хидзиката (Австралия)/квалифаер.

С полной сеткой турнира можно ознакомиться в нашем Матч-центре.