«Начал скучать по неожиданным событиям». Руне — о самом сложном за время отсутствия в туре

Бывшая четвёртая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, что было самым сложным за 11 месяцев отсутствия на соревнованиях из-за травмы.

— Что было самым сложным за эти 11 месяцев, проведённых вне кортов?

— Отсутствие соревнований. Я много работал над своим физическим здоровьем, поэтому использовал своё тело по-другому, но тренировался так же усердно, как и всегда. Однако я сосредоточился только на своём самочувствии, а не столько на корте. Через несколько месяцев я действительно начал скучать по соревнованиям. Моя команда ставила еженедельные цели, что помогало, но это не был тот же прилив адреналина, который получаешь от игры в матче. Мне также не хватало менее предсказуемого аспекта турниров: ты не знаешь, с кем встретишься, не знаешь, как они будут играть в этот день, не знаешь ни времени, ни корта, ни погодных условий. Я начал скучать по всем этим неожиданным событиям, — приводит слова Руне Ubitennis.