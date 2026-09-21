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Хольгер Руне ответил, считает ли, что Синнер и Алькарас всё ещё доминируют в ATP-туре

Хольгер Руне ответил, считает ли, что Синнер и Алькарас всё ещё доминируют в ATP-туре
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Бывшая четвёртая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, считает ли он, что итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас всё ещё доминируют в ATP-туре.

— С точки зрения стороннего наблюдателя — после 11-месячного перерыва — как, по-вашему, изменился теннис за последний год? Считаете ли вы, что Янник Синнер и Карлос Алькарас по-прежнему доминируют, или же они стали уязвимы?
— Я думаю, что мы ещё не видели игроков, которые бы так стабильно держались на вершине, как Карлос, Янник и Зверев. Я не считаю их более или менее уязвимыми, чем до моей травмы, — приводит слова Руне Ubitennis.

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