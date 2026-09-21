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Хольгер Руне рассказал, на каких турнирах планирует сыграть до конца года

Хольгер Руне рассказал, на каких турнирах планирует сыграть до конца года
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Бывшая четвёртая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал о своих планах после выхода в плей-офф Кубка Дэвиса.

«Я сыграю свой первый турнир ATP в Токио. Это фантастический турнир, и с нетерпением жду возможности вернуться. Далее: Шанхай, Базель, Париж и Стокгольм. После этого я проведу подведение итогов с моей командой и поработаю над теми областями, которые нам нужно улучшить перед турниром в Австралии», — приводит слова Руне Ubitennis.

Напомним, 23-летний Хольгер Руне не принимал участия в поединках с октября 2025 года из-за тяжёлой травмы ахиллова сухожилия, которую он получил во время турнира в Стокгольме, Швеция, в матче с французом Уго Умбером. После полученной травмы датчанин перенёс операцию.

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