Хольгер Руне рассказал, на каких турнирах планирует сыграть до конца года

Бывшая четвёртая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал о своих планах после выхода в плей-офф Кубка Дэвиса.

«Я сыграю свой первый турнир ATP в Токио. Это фантастический турнир, и с нетерпением жду возможности вернуться. Далее: Шанхай, Базель, Париж и Стокгольм. После этого я проведу подведение итогов с моей командой и поработаю над теми областями, которые нам нужно улучшить перед турниром в Австралии», — приводит слова Руне Ubitennis.

Напомним, 23-летний Хольгер Руне не принимал участия в поединках с октября 2025 года из-за тяжёлой травмы ахиллова сухожилия, которую он получил во время турнира в Стокгольме, Швеция, в матче с французом Уго Умбером. После полученной травмы датчанин перенёс операцию.