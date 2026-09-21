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Хольгер Руне: ничего не принимайте как должное. Не тратьте время на ерунду и наслаждайтесь

Хольгер Руне: ничего не принимайте как должное. Не тратьте время на ерунду и наслаждайтесь
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Бывшая четвёртая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, чему он научился благодаря своей травме, из-за которой не выступал на турнирах 11 месяцев.

— Чему вы научились благодаря своей травме?
— Ничего не принимайте как должное. Не тратьте время на ерунду и наслаждайтесь днём, потому что завтра всё может быть совершенно иначе, — приводит слова Руне Ubitennis.

Напомним, 23-летний Хольгер Руне не принимал участия в поединках с октября 2025 года из-за тяжёлой травмы ахиллова сухожилия, которую он получил во время турнира в Стокгольме, Швеция, в матче с французом Уго Умбером. После полученной травмы датчанин перенёс операцию.

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