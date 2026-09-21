«Не думаю, что это как-то повлияет на игру». Ива Йович — о матчах с подругами

13-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович поделилась своими чувствами по поводу противостояния на корте со своими друзьями, такими как представительница Филиппин Александра Эала и Зейнеп Сёнмез из Турции.

«Это странно, но я думаю, что все мы профессионалы и, когда выходим на корт, делаем всё возможное, чтобы победить. И, если отбросить всё это в сторону, у меня нет проблем с тем, чтобы оставаться друзьями и при этом соревноваться.

Не думаю, что это как-то повлияет на игру на корте, и обе упомянутые вами девушки — одни из лучших и самых приятных людей, поэтому я очень благодарна за то, что они есть в моей жизни», — приводит слова Йович Tennis Head.