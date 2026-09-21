Пескосолидо допустил, что Синнер пропустит азиатскую серию турниров

Бывший итальянский теннисист Стефано Пескосолидо предположил, что первая ракетка мира Янник Синнер может пропустить азиатскую серию турниров, изначально запланированную для его возвращения в тур после травмы. Ранее Янник не принял участия на US Open и в «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати.

«Он стал осторожнее в вопросах физического состояния, хочет избежать рецидивов. Его главная цель – турниры «Большого шлема». Полагаю, в следующем году он захочет показать себя на них в лучшей форме и как можно больше выиграть.

[Для возвращения] у него сейчас есть два варианта: Пекин или Шанхай – либо начать с турниров на крытых кортах. Условия на прошлогоднем «Мастерсе» в Китае тоже были экстремальными, он был вынужден сняться из-за судорог. Он мог бы пропустить поездку в Азию и вернуться в тур в Вене, чтобы быть полностью готовым к Итоговому турниру и лучше спланировать следующий сезон», – приводит слова Пескосолидо Tuttosport.