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Руседски: Алькарасу нужно быть более прагматичным при планировании сезона

Руседски: Алькарасу нужно быть более прагматичным при планировании сезона
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Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски высказался о том, что испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу стоит пересмотреть подход к планированию сезона и уделять больше времени отдыху.

«Я думаю, что здоровье — это самое ценное, и нужно в первую очередь заботиться о том, что действительно важно для тебя. Нужно понять, чего ты хочешь добиться: выиграть как можно больше турниров «Большого шлема», завоевать как можно больше титулов или завершить год на первом месте в рейтинге? Здесь нужно сесть вместе с командой и разобраться в этих вопросах. Думаю, в итоге они к этому придут.

Не думаю, что Карлос дважды совершит одну и ту же ошибку. А Синнер, на мой взгляд, до сих пор практически идеально выстраивал свою карьеру. Сейчас ему немного не повезло с коленями — думаю, проблемы начались после падения в первом круге Уимблдона. Но он не станет рассказывать нам об этом.

Перед Australian Open была большая история о том, что Алькарас расстался с Хуан-Карлосом Ферреро, а затем впервые выиграл Australian Open. Но до этого он также очень много играл в межсезонье.

Думаю, здесь ему нужно стать немного более прагматичным. Меньше выставочных матчей, немного времени на отдых, нужно отвлечься от тенниса, а затем – как следует подготовиться к сезону», – приводит слова Руседски Tennis Head.

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