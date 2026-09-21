Рик Макки оценил перспективы Карлоса Алькараса в предстоящем сезоне-2027

Известный тренер Рик Макки оценил перспективы испанского теннисиста Карлоса Алькараса в предстоящем сезоне-2027, отметив, что при отсутствии травм он может выиграть несколько турниров «Большого шлема».

«Если в 2027 году его не будут беспокоить травмы, он сделает ещё один шаг в направлении редких высот и выиграет как минимум два, а возможно, и три турнира «Большого шлема». То, что я увидел в его психологическом состоянии на US Open, было просто невероятным — такого не придумаешь. Столкнувшись с трудностями и страхом, он нашёл в себе дополнительную силу и улыбался во весь рот. После 139 дней без официальных матчей он продемонстрировал мне и всему миру ещё больше своих сверхспособностей. Большинство не понимает и не ценит того, что он сделал и каким образом. Забудьте о победах и поражениях, потому что для меня это лишь побочный результат. В следующем году он будет ещё более закалённым в матчах, ещё сильнее психологически, ещё более сосредоточенным и готовым идти до конца», – написал Макки в своём аккаунте в социальной сети Х.