Турнир WTA-500 в Сингапуре: результаты на 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, на хардовых кортах Сингапура стартовал турнир категории WTA-500 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоялись игры первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч понедельника.

Теннис. WTA-500 в Сингапуре, женщины. Результаты на 21 сентября:

Дарья Касаткина (Австралия) — Александра Саснович (Беларусь) – 5:7, 0:6;

Кристина Младенович (Франция, SR) — Нао Хибино (Япония, Q) – 5:7, 6:3, 4:6;

Ребекка Шрамкова (Словакия, WC) — Майя Хвалиньска (Польша, 5) – 4:6, 2:6;

Талия Гибсон (Австралия) — Фиона Ферро (Франция, WC) – 6:3, 6:3;

Киока Окамура (Япония, Q) — Лейла Фернандес (Канада, 6) – 2:6, 3:6;

Сторм Хантер (Австралия, WC) — Джоанна Гарленд (Тайвань, Q) – 3:6, 7:5, 1:6.

Действующей чемпионкой турнира в Сингапуре является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, которая в финале прошлого года одолела американку Энн Ли.