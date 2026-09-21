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Жоао Фонсека пропустит азиатскую часть турниров АТР-тура в сезоне-2026

Жоао Фонсека пропустит азиатскую часть турниров АТР-тура в сезоне-2026
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28-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека сообщил, что не примет участия в предстоящей азиатской части турниров АТР-тура в сезоне-2026.

«Всем привет. Я хотел поделиться с вами некоторыми новостями. 2026 год выдался для меня очень непростым. Помимо всего, что требует профессия, из-за череды травм мне пришлось пропустить важные турниры, и я не мог играть так, как мне хотелось бы. Знаю, что это часть жизни спортсмена, но от этого всё равно не становится менее неприятно. Я приложил огромные усилия, чтобы вернуться и представлять Бразилию в Кубке Дэвиса, однако мне всё ещё нужно больше времени.

Я много разговаривал со своей командой, и мы пришли к выводу, что сейчас лучшим решением будет прислушаться к своему организму, дать отдых телу и разуму и пропустить азиатскую часть сезона. Большое спасибо всем за поддержку. Скоро увидимся!» – написал Фонсека в социальной сети.

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