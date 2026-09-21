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Мирра Андреева оценила состояние кортов на турнире WTA-500 в Сингапуре

Мирра Андреева оценила состояние кортов на турнире WTA-500 в Сингапуре
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Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о состоянии кортов на турнире WTA-500 в Сингапуре.

«Мне корты очень понравились. Чувствую, что могу показывать отличный теннис, и постепенно нахожу свой ритм. Уже провела несколько тренировок. Нахожусь здесь три дня, поэтому пока не могу сказать многого, но у меня была возможность потренироваться на центральном корте. Пока что всё отлично, и я не могу дождаться начала турнира», – приводит слова Андреевой The Tennis Gazette.

Андреева посеяна на турнире в Сингапуре под первым номером. В стартовом матче соревнований россиянка сыграет с представительницей Беларуси Александрой Саснович.

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