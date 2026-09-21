«Она уже на правильном пути». Петкович — о результатах Иги Швёнтек в сезоне-2026

Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович высказалась о выступлениях польской теннисистки Иги Швёнтек в сезоне-2026.

«Она уже находится на правильном пути! Она очень хорошо выступила в Торонто и Цинциннати, хотя, на мой взгляд, ближе к концу турнира в Цинциннати немного устала. Думаю, больше всего болельщиков Иги беспокоит тот факт, что в последнее время она не слишком успешно выступает на турнирах «Большого шлема». По крайней мере, после Уимблдона-2025.

Мне кажется, что на этих турнирах она оказывает на себя дополнительное давление из-за результатов. В целом её склонность сильно переживать и напрягаться мешает ей показывать свой лучший теннис.

Тем не менее она великая чемпионка, одна из лучших спортсменок и теннисисток в истории этого вида спорта. И лично я уверена, что она завершит карьеру, выиграв двузначное количество титулов на турнирах «Большого шлема». Она всё ещё очень молода, и проходить через сложные периоды в карьере — это нормально», – приводит слова Петкович The Tennis Gazette.