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Макки рассказал, как Зверев может сократить игровое отставание от Синнера и Алькараса

Макки рассказал, как Зверев может сократить игровое отставание от Синнера и Алькараса
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Известный тренер Рик Макки предположил, как второй ракетке мира немецкому теннисисту Александру Звереву можно сократить игровое отставание от итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Саше нужно играть гораздо ближе к задней линии. Он стоит слишком далеко. Иногда кажется, что он играет где-то в Германии. Нельзя так далеко отходить. Особенно с его бэкхендом — он мог бы встречать мяч на взлёте и заставать соперников врасплох.

В основном дело в том, чтобы больше верить в себя, быть чуть более агрессивным и заставить их чувствовать себя неуютно», – приводит слова Макки Tennis World USA.

Ранее Александр Зверев стал чемпионом US Open — 2026, одолев в финале американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
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