Медведев, Рублёв, Хачанов и Бублик заявились на турнир ATP-250 в Алма-Ате

Стала известна заявка турнира категории ATP-250 в Алма-Ате, Казахстан. За титул поборются российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Также на домашнем для себя турнире выступит 21-я ракетка мира Александр Бублик.

Заявлены на турнир:

Даниил Медведев (Россия, шестая ракетка мира);

Лучано Дардери (Италия, 20);

Александр Бублик (Казахстан, 21);

Андрей Рублёв (Россия, 25);

Карен Хачанов (Россия, 26);

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30);

Алехандро Табило (Чили, 32);

Стефанос Циципас (Греция, 44);

Марин Чилич (Хорватия, 79).

Турнир категории ATP-250 в Алма-Ате, Казахстан, пройдёт с 19 по 25 октября. Действующим чемпионом турнира является Даниил Медведев.