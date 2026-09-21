Медведев, Рублёв, Хачанов и Бублик заявились на турнир ATP-250 в Алма-Ате
Стала известна заявка турнира категории ATP-250 в Алма-Ате, Казахстан. За титул поборются российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Также на домашнем для себя турнире выступит 21-я ракетка мира Александр Бублик.
Заявлены на турнир:
- Даниил Медведев (Россия, шестая ракетка мира);
- Лучано Дардери (Италия, 20);
- Александр Бублик (Казахстан, 21);
- Андрей Рублёв (Россия, 25);
- Карен Хачанов (Россия, 26);
- Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30);
- Алехандро Табило (Чили, 32);
- Стефанос Циципас (Греция, 44);
- Марин Чилич (Хорватия, 79).
Турнир категории ATP-250 в Алма-Ате, Казахстан, пройдёт с 19 по 25 октября. Действующим чемпионом турнира является Даниил Медведев.
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