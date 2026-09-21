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Медведев, Рублёв, Хачанов и Бублик заявились на турнир ATP-250 в Алма-Ате

Медведев, Рублёв, Хачанов и Бублик заявились на турнир ATP-250 в Алма-Ате
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Стала известна заявка турнира категории ATP-250 в Алма-Ате, Казахстан. За титул поборются российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Также на домашнем для себя турнире выступит 21-я ракетка мира Александр Бублик.

Заявлены на турнир:

  • Даниил Медведев (Россия, шестая ракетка мира);
  • Лучано Дардери (Италия, 20);
  • Александр Бублик (Казахстан, 21);
  • Андрей Рублёв (Россия, 25);
  • Карен Хачанов (Россия, 26);
  • Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30);
  • Алехандро Табило (Чили, 32);
  • Стефанос Циципас (Греция, 44);
  • Марин Чилич (Хорватия, 79).

Турнир категории ATP-250 в Алма-Ате, Казахстан, пройдёт с 19 по 25 октября. Действующим чемпионом турнира является Даниил Медведев.

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